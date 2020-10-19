В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в столице скончались 49 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве с начала эпидемии составило 6058. За минувшие сутки в России выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Скончались 179 человек, вылечились 5328 пациентов.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

По последним данным, в стране выявлено 1 415 316 случаев заболевания COVID-19, из них 15 982 — за последние сутки. 1 075 904 пациентов выздоровели, зафиксировано 24 366 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в РФ по COVID-19 остается напряженной. Она добавила, что в России делается всё, что поможет стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

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