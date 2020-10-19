В Москве мужчину в розыске нашли благодаря отсутствию перчаток в метро

Мужчину, объявленного в федеральный розыск за угон, задержали в московском метро из-за того, что у него не было перчаток, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок» 19 октября.

«Контролер ГКУ «Организатор перевозок» помог задержать федерального преступника во время рейда в метро, он находился в вагоне без перчаток», — цитирует руководитель ГКУ Владислава Султанова «РИА Новости».

По словам Султанова, поскольку у пассажира не было при себе и документов, его сопроводили в отделение полиции для установления личности. Так обнаружилось, что нарушитель масочного режима находится в федеральном розыске за угон автомобиля. Ему грозит не только штраф 5 тыс. рублей, но и уголовная ответственность.

18 октября сообщалось об усилении контроля за соблюдением масочного режима в московском транспорте.

13 октября на московских вокзалах были оштрафованы почти 150 нарушителей масочного режима. Было составлено 147 протоколов по ст. 3.18.1 (часть 4) КоАП Москвы, которая предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей.