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Новак заявил о выполнении Россией сделки ОПЕК+ почти на 100%

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Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что Москва остается ответственным участником соглашения ОПЕК+ и продолжает выполнять свои обязательства на уровне около 100%.

По его словам, Россия исполняет свои обязанности и те квоты, которые установлены, всегда близко к 100%, в том числе касательно нового соглашения организации.

В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти, после этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов странам — участницам ОПЕК+ удалось согласовать в апреле.

В обновленном виде соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренности, сокращали добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

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