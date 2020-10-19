Трамп пообещал сдать тест на коронавирус перед дебатами

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 октября, пообещал сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед предвыборными дебатами 22 октября.

«Конечно, с этим нет никаких проблем», — цитирует агентство Reuters американского лидера, отвечавшего на соответствующий вопрос журналистов.

Теледебаты намечены на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Республиканцу Трампу и демократу Джо Байдену обсудят борьбу с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной. Этот перечень может быть дополнен в зависимости от последних новостей внутренней и внешней политики. Выборы в США пройдут 3 ноября.

В четверг, 15 октября, должны были состояться вторые очные дебаты кандидатов на пост президента США, однако Трамп отказался от участия, узнав, что их решено проводить в онлайн-формате.

Причиной такого решения организаторы назвали факт того, что глава Белого дома в начале октября лечился от COVID-19. В итоге политики провели отдельные встречи с избирателями: Трамп в Майами, а Байден в Филадельфии.

В тот же день глава государства заявил, что ему не диагностировали пневмонию во время госпитализации.