Второй очаг птичьего гриппа выявили в Томской области

В Томской области выявили второй очаг заболеваемости птичьим гриппом у домашней птицы. Он зафиксирован в деревне Сухой Лог Чаинского района.

Как рассказал РИА «Томск» представитель облдепартамента ветеринарии Иван Егоров, заболевание нашли у цыплят, которых местная жительница купила у приезжей предпринимательницы. Теперь всё поголовье птицы в деревне будет уничтожено.

14 октября в одном из подсобных хозяйств в райцентре Мельниково был выявлен первый очаг заражения птичьим гриппом в регионе. По словам Егорова, хозяйка также купила привозную птицу с машины. В радиусе 5 км планировалось привить от вируса всё поголовье домашней птицы.

По предварительным данным, в обоих случаях продавцом выступила одна и та же предпринимательница из Алтайского края. Однако остается неизвестным, из какого именно региона женщина привезла цыплят. К расследованию подключились силовые структуры.