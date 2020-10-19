Прямой эфир

Второй очаг птичьего гриппа выявили в Томской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томской области выявили второй очаг заболеваемости птичьим гриппом у домашней птицы. Он зафиксирован в деревне Сухой Лог Чаинского района.

Как рассказал РИА «Томск» представитель облдепартамента ветеринарии Иван Егоров, заболевание нашли у цыплят, которых местная жительница купила у приезжей предпринимательницы. Теперь всё поголовье птицы в деревне будет уничтожено.

14 октября в одном из подсобных хозяйств в райцентре Мельниково был выявлен первый очаг заражения птичьим гриппом в регионе. По словам Егорова, хозяйка также купила привозную птицу с машины. В радиусе 5 км планировалось привить от вируса всё поголовье домашней птицы.

По предварительным данным, в обоих случаях продавцом выступила одна и та же предпринимательница из Алтайского края. Однако остается неизвестным, из какого именно региона женщина привезла цыплят. К расследованию подключились силовые структуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020