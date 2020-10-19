Сотрудники управления Роспотребнадзора в Астрахани перешли на удаленку

Прием граждан в управлении Роспотребнадзора по Астраханской области временно переходит в дистанционный формат. Ограничения введены с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Теперь свои обращения местные жители могут оставить на официальном сайте ведомства, а также отправить по почте. На входе в управление установили бокс для приема входящей корреспонденции, отмечает «Астрахань 24».

В управлении действует телефон горячей линии 8-800-200-33-09. Звонки принимаются по будним дням.