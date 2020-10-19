Опубликовано видео тренировки Мурата Гассиева

Российский боксер Мурат Гассиев продолжает готовиться к бою за пояс WBA International, который пройдет 31 октября в Сочи. Кадры тренировки россиянина опубликовал 19 октября телеканал РЕН ТВ.

На видео россиянин тренируется с помощью разных спортивных принадлежностей, сочетая кардио- и силовые нагрузки.

Бой 31 октября в Сочи будет для Гассиева дебютным в супертяжелом весе. Его соперником должен был стать американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Потом соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом.

Вызвался выступить против Гассиева старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российскому бойцу, назвав россиянина «железным человеком», а себя — «албанским Тайсоном».

Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал смену противника Гассиева тем, что младший Сефери «испугался» россиянина, так как у него никогда не получались бои с боксерами типа Мурата Гассиева.