Объявлена стоимость реконструкции тамбовского аэропорта

Проект реконструкции аэропорта Тамбов получил положительное заключение экспертизы. Срок реализации рассчитан на 2024 год, стоимость — 4,5 млрд рублей.

До лета 2021 года планируется установить новое светосигнальное оборудование, обеспечивающее прием воздушных судов в темное время суток и в сложных метеорологических условиях. В аэропорту построят новую взлетную полосу, которая станет длиннее на 400 м, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Многофункциональный аэропортовый комплекс объединит под своей крышей все службы и даже автовокзал. Это уникальный для России проект, позволяющий уменьшить затраты на содержание здания. Большое внимание в проекте уделено экологической составляющей, в том числе строительству очистных сооружений.

Напомним, аэропорт в Великом Устюге откроется в ноябре после реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Проведенные работы позволят принимать среднемагистральные самолеты, Sukhoi Superjet 100 из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.