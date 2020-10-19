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Россиянам предложили предоставить налоговый вычет за занятия спортом

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Правовая комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам российских граждан на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Отмечается, что для граждан, которые занимаются спортом и физкультурой, предлагается ввести налоговый вычет на НДФЛ. При этом Минфин РФ по поручению президента уже подготовил соответствующее изменение в Налоговый кодекс.

Вычет позволит уменьшить сумму налогового платежа или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Его будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов.

Организации, предоставляющие услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, назовет Министерство спорта. После доработки законопроект внесут в Госдуму РФ.

Налоговые вычеты предназначаются для тех, кто тратит деньги на приобретение лекарств или лечение, на негосударственное пенсионное обеспечение, оплачивает учебу или вкладывает средства в добровольное пенсионное страхование жизни, занимается благотворительностью.

63% жителей РФ уверены, что в стране следует ввести прогрессивную схему налогообложения, при которой налог больше у тех, кто больше зарабатывает. Сторонники схемы полагают, что богатые должны платить больше. Противники прогрессивной системы убеждены, что такая система будет стимулировать уход от налогов.

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