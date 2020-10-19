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Зеленский назвал условие для введения жестких мер из-за COVID-19

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На Украине введут жесткий карантин в том случае, если число заразившихся коронавирусом в сутки будет превышать 9,5 тыс. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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«Критической для медицинской системы Украины станет ситуация, когда будет от 9,5 тыс. ежедневных заражений коронавирусом. <...> Но тогда остановится экономика нашей страны, и будет очень сложно всем», — цитирует президента портал «Вести.ua».

Глава государства отметил, что в ряде регионов загруженность больниц превышает 70%, а в некоторых населенных пунктах — 100%. Он отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с коронавирусом.

Зеленский отметил, что в последние несколько недель на Украине в среднем фиксируется ежедневно 5–6 тыс. новых случаев заражения, наблюдается тенденция к росту заболеваемости.

Он призвал призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию, к примеру перевести богослужения в онлайн-формат, уточняется в сообщении.

9 октября депутат Верховной рады Александр Кaчура призвал Киев закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», зарегистрированную 11 августа в России.

Правительство страны 13 октября продлило карантин до 31 декабря, а также ужесточило ограничительные меры в каждой из карантинных зон.

На понедельник, 19 октября, на Украине зафиксировано 303 638 случаев инфицирования коронавирусом (из них 4766 новых случаев), 126 489 человек выздоровели, 5673 умерли.

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