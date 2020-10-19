МИД РФ назвал бездоказательными обвинения США и Великобритании в хакерских атаках

Обвинения США и Великобритании в причастности россиян к хакерским атакам, в том числе направленным против организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны, заявили в российском МИДе 19 октября.

«Подобные заявления уже надоедает комментировать. Характерна бездоказательность и бессмысленность приписываемых России акций», — передает слова представителя внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

Там также подчеркнули, что эти заявления звучат с целью «создания антироссийской атмосферы» и направлены на внутреннюю аудиторию, в том числе накануне выборов в США.

Ранее в этот день минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Россиян обвинили в атаках на американские компании, украинские энергосистемы и попытках сорвать президентские выборы во Франции. Этих людей назвали «сотрудниками ГРУ», они якобы организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее.

В тот же день свои обвинения предъявил и британский МИД: там отметили, что российская разведка также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса.

Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.