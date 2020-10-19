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Студию маникюра Лены Лениной пригрозили закрыть на 90 дней

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Студию маникюра Лены Лениной в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг города Москвы в понедельник, 19 октября.

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Инспекторы Роспотребнадзора во время обследования студии маникюра Лены Лениной в центре Москвы выявили нарушение дезинфекционного режима.

«Также было выявлено нарушение дезинфекционного режима в части обработки поверхностей, используется мягкая мебель, которая не подлежит обработке», — сказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

По ее словам, за выявленные нарушения индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тыс. рублей или закрытие салона на срок до 90 суток.

За минувшие сутки в России выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Скончались 179 человек, вылечились 5328 пациентов.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 415 316 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период умерли 24 366 человек, выздоровели 1 075 904 человека.

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