Рекордный урожай зерна собрали в Башкирии

В Республике Башкортостан урожай зерна превысил 4 млн т, что на четверть больше показателя прошлого года. Об этом сообщает республиканское правительство.

«Поздравляем сельчан с этим важным событием. За последние 10 лет мы всего лишь второй раз смогли перешагнуть отметку в 4 млн т», — заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании.

Он также отметил, что во многом такой успех обусловлен поддержкой, которую правительство республики оказывало фермерам, пишет ИА «Башинформ».

В этом году было закуплено 20 тыс. т семян на общую сумму 374 млн рублей. Также рост урожая был обусловлен вводом в оборот ранее не используемой пашни на общей площади в 29 тыс. га.

По данным агентства, в 2020 году средняя урожайность зерна составила 22,8 ц/га. В прошлом году этот показатель достигал 19,9 ц/га.

Ранее сообщалось, что Россия экспортировала на внешние рынки продукции АПК за 9 месяцев 2020 года стоимостью около $20 млрд. Среди основных покупателей — Китай, Турция, Корея и Египет. Вместе с тем импорт сельхозпродукции снизился на 1,6% — до $20,3 млрд.