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ЕК предложила создать режим санкций ЕС за нарушения прав человека

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Еврокомиссия предложила создать режим санкций Евросоюза за нарушения прав человека, в какой бы стране мира они ни происходили. Об этом 19 октября заявил журналистам замглавы Еврокомиссии по прогнозированию Марош Шефчович.

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«Санкции будут заключаться во введении запретов на въезд и в заморозке активов (в банках Евросоюза. — Ред.)», — передает его слова ТАСС.

В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». При этом Лукашенко не вошел в санкционный список.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что ЕС хочет, чтобы он начал диалог с оппозицией в стране через ОБСЕ. Включение политика в черный список оправдало бы его отказ от этого общения. Французский лидер отметил, что в дальнейшем Лукашенко может также попасть под санкции.

12 октября стало известно, что главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поводом для введения санкций собеседник журналистов назвал инаугурацию Лукашенко после выборов, «которые не были свободными и справедливыми».

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