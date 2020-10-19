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СК возбудил дело из-за невыплат зарплаты российским морякам в Турции

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СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на 14,6 млн рублей оставшимся в Турции российским морякам. Об этом в понедельник, 19 октября, ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

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«Следствием установлено, что членам экипажа принадлежащего турецкой компании судна Mubariz Ibragimov под флагом Мальты, являющимся гражданами РФ и осуществляющими свою трудовую деятельность на основании контрактов найма, не выплачена заработная плата руководством Palmali Gemicelik A. S. на общую сумму свыше 14 млн 600 тысяч рублей», — приводит агентство ее слова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным ведомства, у турецкой компании была задолженность, но, несмотря на это, она продолжала транспортировать грузы на судах дальнего плавания и не платила членам экипажа.

Танкер Shovket Alekperova компании Palmali стоит на рейде с мая 2020 года.

22 сентября сообщалось, что старший помощник капитана танкера объявил забастовку.

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