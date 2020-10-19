СК возбудил дело из-за невыплат зарплаты российским морякам в Турции

СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на 14,6 млн рублей оставшимся в Турции российским морякам. Об этом в понедельник, 19 октября, ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Следствием установлено, что членам экипажа принадлежащего турецкой компании судна Mubariz Ibragimov под флагом Мальты, являющимся гражданами РФ и осуществляющими свою трудовую деятельность на основании контрактов найма, не выплачена заработная плата руководством Palmali Gemicelik A. S. на общую сумму свыше 14 млн 600 тысяч рублей», — приводит агентство ее слова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным ведомства, у турецкой компании была задолженность, но, несмотря на это, она продолжала транспортировать грузы на судах дальнего плавания и не платила членам экипажа.

Танкер Shovket Alekperova компании Palmali стоит на рейде с мая 2020 года.

22 сентября сообщалось, что старший помощник капитана танкера объявил забастовку.