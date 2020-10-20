Исследование показало отношение малого бизнеса к антикризисным мерам в России

Малый бизнес раскритиковал антикризисную политику властей и меры поддержки на пике пандемии, однако в III квартале негатив бизнес-сообщества снизился, говорится в исследовании Модульбанка, с которым «Известия» ознакомились 19 октября.

Отмечается, что большинство антикризисных мер власти направили на малый бизнес. Для этого сектора экономики ввели полугодовую отсрочку по налогам кроме НДС, мораторий на банкротство по инициативе кредиторов, прямые субсидии, льготные программы кредитования и многие другие экстренные меры. Однако, как показало исследование Модульбанка, предпринимателям этого оказалось мало. Так, во II и III кварталах около 50% негативных постов бизнесменов в соцсетях было связано с действиями властей во время пандемии и недостаточной господдержкой. Например, в апреле-июне они жаловались, что чиновники массовыми закрытиями из-за коронавируса «отправили в нокдаун весь легальный бизнес».

Вместе с тем предприниматели жаловались на избыточность требований к работе после карантина, падение спроса, нехватку средств и неопределенность, вызванную пандемией. Некоторые из них высказывали опасения в связи со второй волной коронавируса.

В III квартале настроения бизнес-сообщества уже значительно улучшились и по итогам июля-сентября почти каждый третий пост (28%) в соцсетях был посвящен успехам и достижениям в бизнесе.

Исследование проводилось на основе анализа более 2 тыс. публикаций бизнесменов в социальных сетях, отметили в банке.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Мало бизнесу: предпринимателям не хватило антикризисных мер