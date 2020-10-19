Матвиенко заявила о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 в ЕС

Российская Федерация готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса. Об этом заявила в понедельник, 19 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

По ее словам, в Москве надеются на ответную реакцию других государств. Как добавила спикер верхней палаты парламента, Совет Европы призван стать одной из ведущих площадок для объединения международных усилий в борьбе с пандемией. Это касается и вопросов обеспечения вакциной от новой инфекции.

«Мне кажется, если работать сообща в таких чувствительных для всех стран сферах, то это будет в целом способствовать общему оздоровлению климата наших отношений», — заключила Матвиенко.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».