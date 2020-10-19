Прямой эфир
Сюжет:

Матвиенко заявила о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 в ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Федерация готова к обмену опытом в сфере разработки вакцины от коронавируса. Об этом заявила в понедельник, 19 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Успешный «Вектор»: вторая вакцина приблизит РФ к победе над COVID-19
Однако побороть эпидемию удастся лишь после появления коллективного иммунитета, считают эксперты

По ее словам, в Москве надеются на ответную реакцию других государств. Как добавила спикер верхней палаты парламента, Совет Европы призван стать одной из ведущих площадок для объединения международных усилий в борьбе с пандемией. Это касается и вопросов обеспечения вакциной от новой инфекции.

«Мне кажется, если работать сообща в таких чувствительных для всех стран сферах, то это будет в целом способствовать общему оздоровлению климата наших отношений», — заключила Матвиенко.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020