В Шанхайском зоопарке медведи растерзали сотрудника на глазах у посетителей

В парке дикой природы в Шанхае несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей. Об этом 18 октября сообщает издание Global Times со ссылкой на пост очевидца.

Согласно информации СМИ, инцидент произошел в субботу. Отмечается, что смотрителя зоопарка пытался спасти водитель экскаватора, который работал неподалеку от вольера.

Мужчина старался отогнать животных, однако медведи утащили тело смотрителя. В результате водителю пришлось прятаться в экскаваторе и ждать прибытия сотрудников полиции.

В самом парке рассказали Global Times, что в настоящее время руководство зоопарка и региональные власти расследуют происшествие, а та часть, в которой содержатся опасные животные, была закрыта.

Ранее в этот день сообщалось, что прокуратура Московской области инициировала проверку по факту нападения рыси на 14-летнюю девочку. Нападение произошло несколько дней назад в одном из элитных коттеджных поселков на западе региона.

Девочка, проживающая в одном из коттеджей, вышла на прогулку со своим йоркширским терьером. Из кустов на собаку набросилась дикая кошка, девочка бросилась на помощь питомцу. Рысь в ответ напала на девочку. На крики ребенка подоспел мужчина из ближайшего коттеджа, который и отогнал хищника. Девочка получила травму руки.