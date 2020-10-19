Алина Загитова отказалась от участия в соревнованиях в 2020 году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в понедельник, 19 октября.

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — сказали собеседники агентства.

Также в сообщении уточняется, что спортсменка оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Ранее, 1 октября, стало известно, что Загитова пропустит серию Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, который стартует с Skate America в Лас-Вегасе, США, с 23 по 25 октября.

13 декабря 2019 года фигуристка сделала заявление о паузе в карьере. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал Гран-при.

В сентябре 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России.

В августе также сообщалось, что спортсменка решила поступить в РАНХиГС на факультет журналистики.