Заммэра Москвы Ликсутов вылечился от COVID-19

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов выздоровел от COVID-19. Об этом19 октября сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«По результатам нескольких последовательных отрицательных анализов получил заключение врача о том, что здоров. <...> Завтра планирую приступить к работе, продолжая при этом использовать средства защиты», — написал Ликсутов.

Он отметил, что его заболевание протекало бессимптомно, всё это время он работал из дома.

Ликсутов напомнил, что коронавирус — опасное и непредсказуемое заболевание, и посоветовал не пренебрегать мерами индивидуальной защиты.

О том, что у Ликсутова обнаружили коронавирус, стало известно 10 октября. Он рассказал, что болезнь проходит нормально, симптомов, кроме насморка, нет.

Ранее, 7 октября, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что у него нашли коронавирус. Он начал работу в удаленном формате.

По последним данным, в стране выявлено 1 415 316 случаев заболевания COVID-19, из них 15 982 — за последние сутки. 1 075 904 пациентов выздоровели, зафиксировано 24 366 летальных исходов.

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