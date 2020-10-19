В Подмосковье введут новые ограничения из-за коронавируса

Власти Московской области решили запретить работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении правительства Московской области в понедельник, 19 октября.

Согласно документу, запрет на работу музеев, выставок, проведение культурных и спортивных мероприятий начнет действовать в области с 21 октября.

При этом разрешены прогулки по территории музеев и музеев-заповедников, а также дворцово-парковых музеев. Кроме того, разрешены спортивные мероприятия, которые проводятся без участия зрителей, тренировки, занятия физкультурой.

Из постановления следует, что посетителям торгово-развлекательных центров площадью свыше 5 тыс. кв. м, а также организаций общественного питания при входе будут измерять температуру. Если она будет повышена, человека не пропустят в здание.

С 17 октября в Подмосковье запретили посещение развлекательных заведений с 0:00 до 8:00.

За день до этого губернатор заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе развивается не по лучшему сценарию. Он отмечал, что в настоящее время наблюдается серьезная нагрузка на областную систему здравоохранения.

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