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Юристы попросили не штрафовать не отчитавшиеся о сотрудниках на удаленке фирмы

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Комиссия по правовому обеспечению московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР) обратилась в правительство и Совфед с просьбой не штрафовать работодателей, которые не передали персональные данные сотрудников, переведенных на удаленный режим работы. Об этом 19 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

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В АЮР пояснили, что указ столичных властей, обязывающий всех работодателей передавать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на удаленную работу, противоречит Трудовому кодексу РФ, закону «О персональных данных» и соответствующей конвенции Совета Европы.

«Поэтому в своем обращении к правительству РФ эксперты рекомендуют уполномоченным органам исполнительной власти не возбуждать административные дела по ст. 20.6.1. КоАП РФ при непредставлении работодателями личных сведений сотрудников. Поскольку сбор таких данных будет противоречить требованиям федерального законодательства, что может привести к незаконному привлечению работодателей к административной ответственности в отсутствие их вины», — рассказали агентству.

По словам председателя комиссии Александра Журавлева, у работодателя не должно быть большинства из необходимых столичным властям данных, потому что им они не нужны. Кроме того, работодатель не может заставить сотрудника передать эти данные в мэрию. Журавлев полагает, что некоторые государственные органы не считают эти данные персональными, что вызывает некоторые вопросы.

«Комиссия считает, что необходимо осуществлять предварительное обсуждение мер и требований, которые мэрия Москвы и иные органы государственной власти субъектов РФ принимают в рамках борьбы с COVID-19, особенно в случаях, когда такие меры затрагивают права и свободы граждан. Такая работа, проведенная с участием представителей бизнеса, общественных организаций, юридического сообщества и заинтересованных лиц, приведет к повышению качества принимаемых мер», — подчеркнул он.

Ранее, 13 октября, стало известно, что представители отечественной IT-индустрии выразили несогласие с предписаниями столичных властей. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и РУССОФТ направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой отменить требование по передаче данных отправленных на удаленку сотрудников.

В соответствии с указом Сергея Собянина, с 12 октября московские работодатели обязаны еженедельно отчитываться перед столичными властями о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также работников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Для этого работодатели должны передать мэрии номер мобильного телефона и автомобиля (при его наличии), а также социальных и транспортных карт сотрудника.

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