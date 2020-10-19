В Норвегии обнаружили новый вид коронавируса

Новую разновидность коронавируса выявили медики в городе Тронхейм в Центральной Норвегии, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на главного врача коммуны Туве Росстада 19 октября.

Росстат заявил, что вспышка в Тронхейме была вызвана «вариантом вируса, который является более заразным, чем то, что мы обычно видим».

По его мнению, ранее подобные варианты вируса не находили и откуда он взялся в Норвегии, пока неизвестно.

17−18 октября в Тронхейме зарегистрировали восемь новых случаев заражения коронавирусом. Заболевание пациентов протекает в легкой форме.

По информации телекомпании, в четверг на прошлой неделе стало известно, что в Тронхейме 1 тыс. человек помещены на карантин из-за подозрений на заболевание, 800 из них, по подсчетам, посещали местный клуб «Маленький Лондон».

Росстат подчеркнул, что ситуация находится под контролем местных властей.

По последним данным, всего в Норвегии выявили 16 457 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее, 1 августа, сообщалось о заболевании COVID-19 33 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen.

Корабль, вернувшийся из семичасового плавания к архипелагу Шпицберген, был изолирован, экипаж — около 160 человек — сдал тесты на COVID-19.

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