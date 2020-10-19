Российский Су-27 сопроводил летевший из Греции в Израиль Airbus A320

Российский истребитель Су-27 сопроводил пассажирский самолет Airbus A320, который летел с греческого острова Родос в Израиль. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Ynet.

По данным издания, случай произошел 18 октября в воздушном пространстве Кипра.

Российский истребитель несколько минут сопровождал пассажирский самолет, но после вмешательства греческих диспетчеров, Су-27 изменил свой курс.

В сентябре сообщалось, что российский истребитель Су-27 Балтийского флота перехватил над нейтральными водами Балтийского моря два самолета ВМС США и ВВС Швеции.