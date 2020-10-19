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Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в Facebook и Instagram

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В ряде стран пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбои в работе социальных сетей. Об этом 19 октября сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

По данным сервиса, неполадки начались около 15:17 мск.

На сбои в Facebook жалуются в основном жители США. В большинстве случаев (41%) отмечено полное отключение соцсети, в 34% проблемы с авторизацией, в 24% — с новостной лентой.

Проблемы с работой Instagram отметили в России, а также странах Европы — Великобритании, Нидерландах, Испании. 60% имеют проблемы с новостной лентой, 23% жалуются на сбои при авторизации, 16% — на работу сайта.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в 2004 году Марком Цукербергом.

Бесплатное приложение для обмена фото Instagram принадлежит компании Facebook. В нем можно публиковать фотографии и видео, а также распространять их в других социальных сетях.

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