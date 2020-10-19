Французский футболист рассказал о процедуре получения гражданства РФ

Бывший футболист клуба «Мордовия», французский полузащитник Дамьен ле Таллек рассказал о своем желании обзавестись российским гражданством в понедельник, 19 октября, изданию Sport24.

«Чтобы прилететь в Россию, мне нужна виза. Когда она заканчивается, ее нужно продлевать: оформлять документы, ехать в Париж, ждать. Так как я прилетаю в Москву при любой возможности, проблемы с визой отнимают много времени и сил. Вот у моего сына двойное гражданство: у него есть российский и французский паспорт. И никаких проблем! Я тоже так хотел», — отметил футболист.

Спортсмен указал, что процесс получился очень сложным. Для получения паспорта РФ нужно было постоянно прилетать в Москву, заполнять огромное количество документов и развозить их по разным ведомствам. По словам ле Таллека, за всё время ему пришлось оформить «миллион бумажек».

«Был экзамен по русскому языку: нужно было пройти тест на грамматику и сдать разговорную часть. Все это записывалось на камеру. Я справился, хотя поначалу волновался. Думал, будет сложно», — сказал он.

Ле Таллек добавил, что после окончания карьеры собирается жить в Москве.

В конце июля президент России Владимир Путин поручил до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства. Он распорядился упростить существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и ликвидировать необоснованные расходы заявителей.

О том, что ле Таллек начал процедуру получения гражданство РФ стало известно в декабре 2019 года. Футболист рассчитывал попасть в состав сборной России и сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года, который из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен на 2021 год.