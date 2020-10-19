Названа дата презентации кроссовера Cheryexeed TXL в России

Премиальный китайский автомобильный бренд Cheryexeed, входящий в структуру компании Chery, проведет 22 октября российскую онлайн-презентацию нового кроссовера TXL. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 19 октября в редакцию «Известий».

Длина Cheryexeed TXL составляет 4775 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1706 мм. Колесная база достигает 2800 мм.

Модель будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Мощность силового агрегата составляет 186 л.с. Мотор разработан специалистами концерна Сhery и австрийской компании AVL.

С таким силовым агрегатом кроссовер сможет разогнаться до 100 км/ч за 9,8 с. Расход топлива у машины в смешанном режиме не превышает 7,8 л на 100 км, а в городском цикле — 10,2 л.

В базовую комплектацию автомобиля войдут кондиционер, центральный замок, передние подушки безопасности, электрический обогрев и привод наружных зеркал заднего вида, система мониторинга давления воздуха в шинах.

Опционально TXL можно оснастить люком с электрическим приводом, обогревом рулевого колеса, электроприводом передних сидений, боковыми подушками и шторками безопасности, камерой заднего вида и электрическим приводом задней двери.

3 сентября сообщалось, что новый кроссовер Exeed TLX прошел серию краш-тестов, организованную китайским центром оценки безопасности C-NCAP.