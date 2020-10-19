Губернатор Подмосковья назвал число госпитализированных с COVID-19 жителей

Около 8 тыс. инфекционных коек в Московской области заняты пациентами с коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы оперативно разворачиваем новые госпитали, чтобы каждый, кто заболел, мог получить своевременную помощь и лечение. На утро понедельника у нас 11 тыс. коек (для пациентов с коронавирусом. ― Ред.), 8 тыс. из них уже заняты», ― сказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Ранее в этот день стало известно, что запрет на работу музеев и на проведение массовых мероприятий продлится в Московской области с 21 октября по 7 ноября включительно. На аналогичный срок гражданам запрещается посещать музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи, за исключением прогулок на их территориях.

Кроме того, в указанный период разрешается проводить физкультурные, спортивные мероприятия на территории региона только без участия зрителей.

С 17 октября в Подмосковье запретили посещение развлекательных заведений с 0:00 до 8:00.

За день до этого губернатор заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе развивается не по лучшему сценарию. Он отмечал, что в настоящее время наблюдается серьезная нагрузка на областную систему здравоохранения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровело 1 075 904 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.