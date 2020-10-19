В Дептрансе Москвы призвали агрегаторов такси к ответственности при ДТП

В том случае, если водитель такси не сможет оплатить штраф, агрегаторы должны нести субсидированную ответственность. Об этом 19 октября в ходе круглого стола «Самозанятые в пассажирских перевозках» заявил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

«Безусловно, должна быть субсидированная ответственность того, кто его поставил на работу, кто ему передал заказ. Безусловно, агрегатор должен нести субсидированную ответственность», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что в Москве с января по сентябрь 2020 года на 25% увеличилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси по сравнению с прошлым годом.

В столичном Дептрансе считают, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха таксистов, из-за чего они ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения.