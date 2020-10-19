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Клишас назвал попыткой подорвать авторитет судебной власти критику судьями КС

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Публичная критика судьями Конституционного суда его решений направлена на подрыв авторитета судебной власти, заявил в понедельник, 19 октября, «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Мы не будем действовать под диктовку»
Сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас — о диалоге с Венецианской комиссией, законе о Госсовете и прогрессивном налогообложении

Таким образом он прокомментировал внесенные ко второму чтению президентского законопроекта о Конституционном суде поправки.

«С учетом того что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений по сути направлена на подрыв авторитета судебной власти, института конституционного судебного контроля как одного из средств защиты конституционных прав граждан», — сказал он.

Судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Ее авторами выступили Клишас и глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

16 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал к принятию законопроект с поправками в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации». Ко второму чтению в него добавился запрет на публикацию особого мнения судей Конституционного суда.

При этом в изначальном варианте законопроекта, который внес Путин, говорилось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС».

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