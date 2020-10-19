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В России разработали нанобеспилотник для «солдат будущего»

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Петербургская компания «Кронштадт» 19 октября сообщила о разработке нанобеспилотника для экипировки «солдата будущего».

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«Мы сконструировали и изготовили нано-БЛА массой 180 г. Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки «солдат будущего», — говорится в заявлении на сайте компании.

Разработчики отметили, что аппараты были протестированы на специально созданной «полосе препятствий»: с облетом и пролетом через завалы и разрушенные помещения, окна и двери зданий, и через скрытые от глаз оператора беспилотника пространства.

«Эти аппараты уже сейчас могут в ручном и полуавтоматическом режимах преодолевать сложные препятствия, видеть окружающую обстановку и определять точное местоположение различных объектов и людей. Это особо актуально при проведении поисково-спасательных операций, мониторинге и обследовании сложных и закрытых объектов», — подчеркнули создатели нанобеспилотника.

В компании добавили, что, помимо военного применения, нанобеспилотники могли бы быть полезны при защите воздушного пространства над стратегическими гражданскими объектами, например, электростанциями.

На прошлой неделе стало известно, что тяжелый беспилотник вертикального взлета разработки российского ОКБ «Авиарешения» можно будет применять для эвакуации людей, потерявшихся в лесу, пишет «Газета.ру».

В начале октября сообщалось, что боевые вертолеты Ми-28НМ смогут запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе из направляющих ракет.

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