Бесплатные поездки на такси для ветеранов организовали в Омске

В Омске запустили социальный проект, в рамках которого ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на такси. На новую льготу имеют право шесть категорий граждан.

Это инвалиды и участники ВОВ, обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие узники концлагерей и гетто, труженики тыла и вдовы погибших солдат и офицеров.

Как отмечает ИА «Город55», для каждого из перечисленных жителей власти оплатят такси на сумму 1 тыс. рублей. Заказывать автомобиль и сопровождать ветеранов могут родственники и сотрудники соцслужб.