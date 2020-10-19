В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле нефтепровода

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян 19 октября опровергла заявление Азербайджана об обстреле армянскими военными нефтепровода Баку — Новороссийск.

«Распространенное прокуратурой Азербайджана сообщение о том, что якобы Армения взяла на прицел нефтепровод Баку — Новороссийск, абсолютно лживое, а ложь даже не нуждается в комментарии», — написала Степанян в Facebook.

Ранее в этот же день Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что ракеты, выпущенные ВС Армении, упали на расстоянии 250 м от нефтепровода Баку — Новороссийск.

Генпрокуратура утверждает, что была совершена попытка нанести большой материальный ущерб инфраструктурным объектам Азербайджана, пишет «Газета.ру».

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября. В Баку эти данные подтвердили, однако уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) произошла в конце сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга. В свою очередь президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ереван признает независимость НКР, если Азербайджан не захочет разрешать конфликт путем мирных переговоров.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.