В Совфеде оценили выделение 35 млрд рублей на поддержку безработных

Решение правительства России выделить дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных является правильным. Такое мнение высказал в понедельник, 19 октября, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, рост безработицы является тревожным фактом. «И правительство должно адекватно отреагировать на эти процессы. Чем отреагировать? Безусловно, прежде всего самая скорая помощь в этом вопросе — увеличение пособий и увеличение их количества. Поэтому то, что правительство увеличивает сумму на эту очень важную жизненную составляющую, это правильно», — цитирует сенатора RT.

Рязанский отметил, что задача служб занятости заключается как в том, чтобы выплатить причитающиеся пособия, так и в «разворачивании соответствующих профилактических работ, связанных с переподготовкой, перепрофилированием, решением вопроса повышения квалификации людей».

«Люди живут трудом, это понятно, поэтому потеря работы — это тяжелая потеря... Естественно, государство должно принимать энергичные меры», — сказал он.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных, передает RNS. Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

На прошлой неделе Министерство труда и соцзащиты России спрогнозировало снижение числа безработных граждан до 3 млн человек к концу 2020 года.

Федерация независимых профсоюзов России 14 октября предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.