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В Совфеде оценили выделение 35 млрд рублей на поддержку безработных

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Решение правительства России выделить дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных является правильным. Такое мнение высказал в понедельник, 19 октября, первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

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По его словам, рост безработицы является тревожным фактом. «И правительство должно адекватно отреагировать на эти процессы. Чем отреагировать? Безусловно, прежде всего самая скорая помощь в этом вопросе — увеличение пособий и увеличение их количества. Поэтому то, что правительство увеличивает сумму на эту очень важную жизненную составляющую, это правильно», — цитирует сенатора RT.

Рязанский отметил, что задача служб занятости заключается как в том, чтобы выплатить причитающиеся пособия, так и в «разворачивании соответствующих профилактических работ, связанных с переподготовкой, перепрофилированием, решением вопроса повышения квалификации людей».

«Люди живут трудом, это понятно, поэтому потеря работы — это тяжелая потеря... Естественно, государство должно принимать энергичные меры», — сказал он.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных, передает RNS. Он уточнил, что соответствующее распоряжение уже подписано.

На прошлой неделе Министерство труда и соцзащиты России спрогнозировало снижение числа безработных граждан до 3 млн человек к концу 2020 года.

Федерация независимых профсоюзов России 14 октября предложила сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год.

В конце сентября президент России Владимир Путин выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Глава государства отметил, что безработица не должна превышать 4,7% среди экономически активного населения.

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