В Рособрнадзоре не исключили перевод ЕГЭ в компьютерный формат

Поэтапный перевод проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным предметам на компьютеры не исключен. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями в понедельник, 19 октября.

По его словам, проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам на компьютерах является большим шагом вперед.

«Мы не собираемся на этом останавливаться, дальше можем уже комбинировать эти две технологии и смотреть, в каких, например, предметах гуманитарного цикла мы сможем использовать устную часть в будущем, не в следующем году и в каких предметах естественно-научного профиля мы можем использовать технологию компьютерной сдачи», — цитирует Музаева ТАСС.

Он подчеркнул, что такой переход должен быть взвешенным и поэтапным.

Ранее в этот день глава Рособрнадзора сообщил, что вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате не рассматривается. Он отметил, что сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля. Его перенесли из-за распространения коронавируса в стране. Всего на участие в экзаменах основного периода было зарегистрировано около 714 тыс. человек.

ЕГЭ в этом году сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили — аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости.