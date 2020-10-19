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Прокурор попросил условный срок для депутата Мосгордумы

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Государственное обвинение просит суд приговорить обвиняемого в мошенничестве депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева к 4 годам лишения свободы условно. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в Замоскворецком суде Москвы, рассматривающем уголовное дело.

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«В ходе прений сторон прокурор потребовала признать Шереметьева виновным в крупном мошенничестве и приговорить его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и запретом смены места жительства», — цитирует ТАСС сообщение представителя суда Валентины Норбах.

Также гособвинение просит удовлетворения иска потерпевшей стороны на сумму 2,171 млн рублей.

Потерпевшей в рамках уголовного дела проходит Мосгордума. В настоящее время подсудимый находится под домашним арестом. Его обвиняют по ч 4 ст. 159 УК России. («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения»).

По данным следствия, депутат Московской городской думы с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Думы документы о премировании помощника в размере от 350 тыс. до 850 тыс. рублей.

Он предоставлял заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой сложности. В действительности Шереметьев присваивал средства.

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