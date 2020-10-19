Треть компаний «Сколково» увеличили заработок в пандемию

Треть компаний фонда «Сколково» увеличили свой заработок в пандемию коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил в ходе форума «Открытые инновации» председатель фонда Аркадий Дворкович.

«Когда мы в апреле оценивали ситуацию, то понимали, что уже непросто, что карантин уже влияет на положение сколковских компаний. Но наши оценки и все опросы показывали, что намного более трудные времена наступят осенью. И эти трудные времена наступили. Примерно 30% компаний на самом деле зарабатывает даже больше, чем раньше. Их продукты и услуги оказались в этот период более востребованными», — цитирует его ТАСС.

Председатель «Сколково» уточнил, что заработок увеличили медицинские компании,а также компании, занимающиеся дистанционным образованием, автоматизацией производства, безопасностью.

Тем не менее, по словам Дворковича, большинство компаний зафиксировали снижение доходов, а у некоторой части наблюдаются «очень серьезные проблемы».

Глава фонда отметил, что «Сколково» получало поддержку со стороны правительства в период пандемии.

«Конечно, мы рассчитывали на определенную поддержку со стороны правительства, властей в целом. Могу сказать, что правительство Москвы нас поддержало очень сильно и мы смогли снизить ставки на аренду. К сожалению, нам не удалось доказать правительству России, что малые инновационные компании пострадали не меньше, чем малый и средний бизнес, например, в розничной торговле или сфере услуг», — добавил Дворкович.

19 октября фонд «Сколково» отмечает свой 10-летний юбилей. На площадке «Сколково» работает более 2,5 тыс. инновационных компаний, чья продукция пользуется спросом как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Поздравляя фонд с юбилеем, президент России Владимир Путин отметил, что за последние годы «Сколково» сделал много для продвижения современного высокотехнологичного бизнеса в РФ и открыл широкие возможности для самореализации молодых предпринимателей и исследователей.