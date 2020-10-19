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Белорусскую оппозиционерку Власову перевели под домашний арест

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Член президиума координационого совета белорусской оппозиции Лилия Власова освобождена из следственного изолятора и отправлена под домашний арест. Об этом в понедельник, 19 октября, пишет TUT.by.

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Как сообщил порталу освобожденный ранее член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, Власова была отправлена под домашний арест в пятницу вечером. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.

Ранее, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ страны. В ходе встречи обсуждались изменения в Конституцию страны.

Сообщалось, что на встрече присутствовали 11 человек, в том числе Власова.

После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу также вышли член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, фигуранты «дела PandaDoc» — главный бухгалтер Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, адвокат Марии Колесниковой Илья Салей и политтехнолог Виталий Шкляров. Об освобождении последнего стало известно в понедельник.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.

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