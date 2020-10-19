Прямой эфир
Сюжет:

Кремль не стал комментировать предложение запретить публикацию мнения судей КС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу запрета публикации особого мнения судей Конституционного суда на сайте станет известна после окончания обсуждений этой поправки в Конституцию РФ. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Расписали сессию: ГД ждет около ста конституционных законопроектов
Большая часть новых норм будет внесена президентом и принята этой осенью

«Там идут обсуждения. <...> Когда это примет окончательный вид, тогда будет возможна позиция президента», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что роль будет играть убедительность аргументов инициаторов поправки.

«У них есть своя аргументация. Если эта аргументация окажется убедительной… Пока обсуждения продолжаются», — добавил Песков.

16 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал к принятию законопроект с поправками в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации». Ко второму чтению в него добавился запрет на публикацию особого мнения судей Конституционного суда.

При этом в изначальном варианте законопроекта, который внес Путин, говорилось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС».

13 октября нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта из первого пакета президентских инициатив, среди которых — проект нового закона о правительстве РФ, а также поправки в законы о Конституционном суде и прокуратуре.

В сентябре президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020