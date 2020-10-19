Песков объяснил частое общение Путина с лидерами Саудовской Аравии

Частое общение президента России Владимира Путина с руководством Саудовской Аравии объясняется взаимодействием двух стран — крупнейших производителей нефти. Об этом 19 октября рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, решения этих государств способны стабилизировать рынки энергоносителей. «Эти рынки подвижные. Мы находимся во взаимодействии. Это требует регулярных контактов», — объяснил представитель Кремля.

Как добавил Песков, Москва и Эр-Рияд обсудили возможность изменения сделки ОПЕК+.

Говоря о том, хотела ли королевская семья привиться российской вакциной от коронавируса, Песков переадресовал вопрос монархам.

«Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки. Продвижением вакцины в международном формате занимается Российский фонд прямых инвестиций. И действуют они весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на разработку российских ученых», — добавил пресс-секретарь Путина.

17 октября Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обсуждались ход реализации сделки ОПЕК+ и готовность к тесной координации для поддержания стабильности на рынке энергоносителей.

Также собеседники обсудили борьбу с распространением коронавирусной инфекции. До этого переговоры лидеров прошли 13 октября.