Путин назвал ООН безальтернативной глобальной структурой

Организация Объединенных Наций (ООН) остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам торжественного вечера, посвященного 75-летию ООН.

Российский лидер напомнил, что организация призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека.

«Исходим из того, что ООН была и остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнерского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия, как одна из стран-основательниц, активно поддерживает деятельность ООН, а также последовательно выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах. Кроме того, РФ отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.

«75-летие организации отмечается под лозунгом «Общее будущее общими силами». Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества», — добавил Путин.

13 октября Россию избрали в Совет ООН по правам человека. До этого страна являлась членом совета с начала 2014-го по конец 2016 года.