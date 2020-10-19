Коронавирус выявили у 60 депутатов Верховной рады

Коронавирусную инфекцию выявили у десятков депутатов Верховной рады. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

«Болеют или переболели в Верховной раде 60 народных депутатов Украины, некоторые еще дополнительно находятся в режиме самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые, к сожалению, заболели», — приводит его слова «112 Украина».

Накануне посольство США в Киеве заявило, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, сообщается на сайте aif.ru. В сообщении дипмиссии отмечается, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела с главой украинского минздрава Максимом Степановым «конструктивный коллегиальный ужин», в ходе которого обсуждалась ситуация с COVID-19 в стране и реформы в сфере украинского здравоохранения.

13 октября бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко сообщил о выздоровлении от коронавируса, сообщает RT.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

19 октября Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире в настоящий момент отмечено более 40 млн случаев коронавируса в мире.