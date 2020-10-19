Эрдоган заявил о большом ущербе Турции из-за подражания Западу

Бездумное подражание Западу нанесло самый большой ущерб Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 19 октября в стамбульском Университете ибн Хальдуна.

«В основе политической и экономической независимости лежит независимость духовная. Растущая сила западного мира сделала нездоровым обсуждение этого вопроса в нашем обществе», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

По его словам, сейчас, когда «Турция восстановила уверенность в себе в политическом, экономическом и военном плане, такие дискуссии стали вестись на более справедливых условиях». При этом в стране пока не обеспечивается на желаемом уровне продвижение национальных традиций в области культуры и образования, подчеркнул турецкий лидер.

10 июля текущего года стало известно, что президент Турции подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.