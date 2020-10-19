Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

На территории Приморского края ожидается высокая пожароопасность. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, высокий риск природный возгораний сохраняется в восточных и центральных районах Приморья, в том числк в Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском, Яковлевском и Чугуевском районах. Штормовое предупреждение объявлено в связи с опасностью лесных пожаров. Об этом пишет VostokMedia.

Специалисты отмечают, что пожарная опасность рассчитывается исходя из наблюдений за температурой и влажностью воздуха.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в Челябинской области в связи с угрозой лесных пожаров. В конце прошлой недели в регионе ликвидировали 10 возгораний.