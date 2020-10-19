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Проведение оценки уровня услуг в школах сорвали на Ставрополье

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В Ставропольском крае сорвана независимая оценка качества образовательных услуг, оказываемых в школах и детских домах. Ее должны были провести в 2019 году. Краевое министерство образования подало в суд на одного из подрядчиков, ООО «Витадини» из Улан-Удэ.

Как говорится в материалах суда, которые приводит NewsTracker, компания должна была провести в прошлом году независимую оценку качества услуг в 59 региональных учреждениях образования. Среди них — Казачий кадетский корпус и школа для несовершеннолетних преступников.

Во время аукциона цена контракта, составлявшая 1,3 млн рублей, была снижена «Витадини» почти в 2 раза, до 692 тыс. рублей. Работы должны были завершить до 2 октября 2019 года. Однако подрядчик не только сорвал эти сроки, но и вообще ничего не сделал. Он не предоставил отчетные материалы — соответственно, акт о сдаче-приемке подписан не был, оплата не произведена, говорится в решении суда.

Минобразования удалось добиться расторжения контракта с подрядчиком. Компания обязана выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Подрядчик с подобным судебным решением не согласился и обжаловал его в Арбитражном суде Ставропольского края.

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