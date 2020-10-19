Якутия получит более 100 сертификатов на расселение закрытых поселков
Якутия получит 112 государственных жилищных сертификатов для выдачи гражданам, которые выезжают из закрывающихся населенных пунктов. Общая сумма финансирования составит 288,2 млн рублей.
Основная часть сертификатов предназначена для жителей поселка Лазо в Верхоянском районе, который закрылся еще в 1997 году. Его образовали во время разработки месторождения золота. После прекращения добычи населенный пункт забросили. Однако некоторые жители не смогли реализовать право на получение субсидии из-за отсутствия документов по регистрационному учету граждан. Об этом пишет ИА SakhaNews.
В 2010 году 95 семей поселка были включены в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий по решению Верхоянского районного суда.
Размер субсидии в каждом случае индивидуален. Он определяется на основании состава семьи и норматива общей площади.