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Якутия получит более 100 сертификатов на расселение закрытых поселков

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Якутия получит 112 государственных жилищных сертификатов для выдачи гражданам, которые выезжают из закрывающихся населенных пунктов. Общая сумма финансирования составит 288,2 млн рублей.

Основная часть сертификатов предназначена для жителей поселка Лазо в Верхоянском районе, который закрылся еще в 1997 году. Его образовали во время разработки месторождения золота. После прекращения добычи населенный пункт забросили. Однако некоторые жители не смогли реализовать право на получение субсидии из-за отсутствия документов по регистрационному учету граждан. Об этом пишет ИА SakhaNews.

В 2010 году 95 семей поселка были включены в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий по решению Верхоянского районного суда.

Размер субсидии в каждом случае индивидуален. Он определяется на основании состава семьи и норматива общей площади.

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