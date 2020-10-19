Гэтжи рассказал о подготовке к бою с Нурмагомедовым

Хабиб Нурмагомедов — на запредельной высоте. Рекорд бойца — 28 побед и ни одного поражения. За всю карьеру в ЮФС никто не смог остановить беспроигрышную серию. Но Дагестанскому Орлу бросил вызов достойный соперник — Джастин Гэтжи.

Для Джастина бой с Хабибом — поединок всей его жизни. Однако Нурмагомедов считает, что американец переоценил свои силы.

Исторический бой пройдет в уникальном месте. Бойцовский остров — в Арабских Эмиратах. Ставки высоки, на кону — пояс чемпиона мира. Американец и россиянин встретятся в октагоне 24 октября. Эксклюзивную трансляцию главного боя покажет телеканал РЕН ТВ.