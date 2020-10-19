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Путин поздравил фонд «Сколково» с юбилеем

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За последние годы фонд «Сколково» сделал много для продвижения современного высокотехнологичного бизнеса в России и открыл широкие возможности для самореализации молодых предпринимателей и исследователей. Об этом 19 октября в поздравлении с 10-летним юбилеем фонда заявил президент России Владимир Путин.

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«Уверен, что энергия, инициативность, стремление приобретать дополнительные знания и компетенции будут и впредь способствовать вашему профессиональному росту и успеху. Желаю руководству и резидентам «Сколково» удачи и новых свершений», — приводит его слова сайт Кремля.

Глава государства отметил, что на площадке «Сколково» работает более 2,5 тыс. инновационных компаний, чья продукция пользуется спросом как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Также Путин подчеркнул, что фонд активно участвует в решении задач по модернизации экономики и социальной сферы.

Кроме того, Путин поприветствовал гостей форума «Открытые инновации» и пожелал им конструктивного, содержательного общения и всего наилучшего.

Девятый международный форум инновационного развития «Открытые инновации» с 19 по 21 октября полностью пройдет в формате онлайн. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Ранее, 28 сентября, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назвал развитие идеологии инноваций, создание Сколковского института науки и технологий («Сколтеха») и стартапы главными оставляющими успеха инновационного центра «Сколково» за 10 лет работы.

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