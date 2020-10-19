Эксперт назвал способ сэкономить на ОСАГО

Новые правила покупки полиса ОСАГО помогут сэкономить водителям деньги, рассказал «Известиям» руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в понедельник, 19 октября.

С этого дня автовладельцы в РФ могут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

У автовладельца появилась возможность быстро сравнить стоимость полиса в разных страховых компаниях и выбрать для себя наиболее доступный вариант, отметил Максим Едрышов.

«Сейчас тарифы базовой ставки для ОСАГО находятся коридоре от 2476 до 5492 рублей, и это достаточно большой разброс. Вместо того чтобы заходить на сайт всех страховых и узнавать тарифы конкретной страховой компании, теперь можно все узнать на одной площадке», — сказал глава ФАР.

К тому же покупка полиса ОСАГО через маркетплейс сама по себе будет удобна для водителей. Покупка производится дистанционно, а полис, который придет на электронную почту после покупки, полностью заменяет бумажную версию документа, заключил автомобильный эксперт.

В начале октября стало известно, что страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде.

В сентябре в России начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Согласно новому указанию ЦБ, которое расширяет тарифный коридор полиса, страховщики смогут подбирать водителям более персонализированный тариф, пишет «Газета.ру».