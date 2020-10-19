Кремлевскую набережную в Казани благоустроят за 186 млн рублей

В Казани начинается благоустройство территории набережной у Кремля. Условия тендера на работы опубликованы на сайте госзакупок. Его организует Главстрой Татарстана.

Максимальная стоимость работ — 185,8 млн рублей. Планируется привести в порядок участок у бывшего национального культурного центра «Казань». Все работы необходимо выполнить до июля 2021 года.

Подрядчик должен сначала демонтировать старую систему полива, а потом установить новую. Также требуется смонтировать освещение, сменить брусчатку, выполнить работы по озеленению. Именно на брусчатку и озеленение планируется потратить больше всего денег — 31,6 млн и 34,2 млн соответственно, пишет Inkazan.ru.

Весной 2019 года жители Казани пожаловались на то, что благоустроенный компанией «ТАИФ» склон набережной разрушается. Там провалился асфальт. Между тем работы там проводились в 2015 году. Их стоимость была 123,4 млн рублей. Из-за обрушений территорию огородили.