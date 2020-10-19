Прямой эфир

Кремлевскую набережную в Казани благоустроят за 186 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани начинается благоустройство территории набережной у Кремля. Условия тендера на работы опубликованы на сайте госзакупок. Его организует Главстрой Татарстана.

Максимальная стоимость работ — 185,8 млн рублей. Планируется привести в порядок участок у бывшего национального культурного центра «Казань». Все работы необходимо выполнить до июля 2021 года.

Подрядчик должен сначала демонтировать старую систему полива, а потом установить новую. Также требуется смонтировать освещение, сменить брусчатку, выполнить работы по озеленению. Именно на брусчатку и озеленение планируется потратить больше всего денег — 31,6 млн и 34,2 млн соответственно, пишет Inkazan.ru.

Весной 2019 года жители Казани пожаловались на то, что благоустроенный компанией «ТАИФ» склон набережной разрушается. Там провалился асфальт. Между тем работы там проводились в 2015 году. Их стоимость была 123,4 млн рублей. Из-за обрушений территорию огородили.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020